Kayserispor Başkanı Erol Bedir'den borç açıklaması

Spor Toto Süper Lig'de 2,5 sezondur İstikbal Mobilya Kayserispor başkanlığı yürüten Erol Bedir, geçmişten gelen çok ciddi borçlar olduğu izin rahat hareket edemediklerini söyledi.

Geride kalan sezonu 41 puanla 10. sırada tamamlayarak başarılı bir süreci geride bıraktıklarını söyleyen Başkan Erol Bedir, "Transfer tahtamız kapalı idi. Elimizdeki kadro ile ancak bu kadar başarabildik. Bize verilen bayrağı en iyi şekilde taşımaya gayret ettik" dedi.

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, "Kayserispor borçlu bir kulüp. Geçmişten gelen çok ciddi borçlar var. Bankalardan alınan ciddi paraların faizleri var. Gelecek sezon için herkes taşın altına elini koymalı. 2 senedir benim katkılarım var. Ben ve benim gibi kişilerin çabaları ile bu kulüp ayakta kalamaz" yorumunda bulundu.