İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayserispor Başkanı Gözbaşı PFDK'ya sevkedildi

Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, PFDK’ya sevkedildi.

Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, PFDK'ya sevkedildi.


Süper Lig'in 10.haftasında deplasmanda Göztepe ile 1-1 berabere kalan Hes Kablo Kayserispor'da kulüp başkanı Berna Gözbaşı, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK)'ya sevkedildi.


Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)'nin resmi internet sitesinde "Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nın 5 Aralık 2020 tarihinde oynanan Göztepe-Kayserispor Süper Lig müsabakasındaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve Hakareti nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 8 Aralık 2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" paylaşımı yapıldı.


Ayrıca Hes Kablo Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz de, 5 Aralık 2020 tarihinde medyada ve sosyal medya hesabından yaptığı Sportmenliğe Aykırı Açıklamalar nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkedildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.