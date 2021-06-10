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Kayserispor Başkanı'ndan Aşı çağrısı

Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, vatandaşların Koronavirüs salgınına karşı aşı olmaları gerektiğini söyledi.


Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor'dan aşı çağrısı yapıldı. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, sosyal paylaşım sitelerindeki hesabından "Koronaya karşı aşılama çalışmalarında yaş sınırı hızla düşüyor. Aşıdaki gelişme; yaz aylarında açık havada olmamız pandemi ile mücadelede büyük avantaj. Tribünlerde özlediğimiz coşkuya yeniden kavuşmak için aşılarımızı mutlaka olalım" cümleleri kurdu.

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