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Kayserispor - Beşiktaş maçı bilet fiyatları belli oldu

Pazar günü oynanacak Kayserispor-Beşiktaş maçının bilet fiyatları belli oldu.

Biletler, Passolig tarafından satışa sunuldu.


Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak Kayserispor-Beşiktaş maçının bilet fiyatları belli oldu. Kayserispor kulübü tarafından belirlenen biletler, 100 TL ile 400 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunuldu. Misafir tribün biletleri ise Cuma günü satışa çıkacak.


Passolig gişelerinde ve internet üzerinden satışa sunulan bilet fiyatları şu şekilde:


Batı Balkon Tribün bileti: 400 TL


Batı Alt Tribün bileti: 350 TL


Batı Üst Tribün bileti: 300 TL


Doğu Alt Tribün bileti: 200 TL


Doğu Üst Tribün bileti: 150 TL


Kuzey Üst Tribün bileti: 100 TL


Güney Alt Tribün bileti: 100 TL


Misafir Tribün bileti: 130 TL

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