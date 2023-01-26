Kayserispor - Beşiktaş maçını 14 bin 500 kişi izledi

Süper Lig'in ikinci yarısının ilk haftasında oynanan Kayserispor-Kayserispor maçının taraftar sayısı belli oldu.

Kayserispor ile Beşiktaş arasında oynanan Süper Lig maçının taraftar sayısı belli oldu. Geride kalan hafta RHG Enertürk Enerji stadındaki müsabakayı resmi olarak 14 bin 500 taraftarın takip ettiği öğrenildi. Türkiye Futbol Federasyonu Temsilcisi tarafından da rapor edilen seyirci sayısından ötürü Kayserispor, disiplin kuruluna sevk edildi.

Sarı kırmızılı kulüp, Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca 'usulsüz seyirci almak' nedeniyle PFDK'ya sevk edilmişti.