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Kayserispor-Beşiktaş maçını Arda Kardeşler yönetecek

Hes Kablo Kayserispor ile Beşiktaş A.

Ş arasında Pazartesi günü oynanacak olan ligin 30.hafta karşılaşmasını Bursa Bölgesinden Arda Kardeşler yönetecek.


Süper Lig Cemil Usta Sezonu 30.haftasında 06 Temmuz 2020 Pazartesi günü Kayseri Kadir Has Stadyumunda saat 21.00'de oynanacak olan Hes Kablo Kayserispor-Beşiktaş A.Ş maçında görev yapacak hakemler açıklandı.


Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada Hes Kablo Kayserispor- Beşiktaş A.Ş maçında FIFA Kokartlı Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler'in yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Mehmet Cem Hanoğlu yapacak. Maçın 4.Hakemi Bülent Birincioğlu. VAR ve AVAR Hakemleri ise maç günü açıklanması bekleniyor. Arda Kardeşler, bu sezon Hes Kablo Kayserispor'un 2 maçında görev yaparken, Beşiktaş'ın ise 3 maçında görev yaptı.

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