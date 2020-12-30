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Kayserispor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig’in 16.

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 16. haftasında kendi evinde oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı.


10 puanla ligin son sırasında bulunan sarı-kırmızılı takım, kendi evinde oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına Kadir Has Tesisleri'nde başladı. Teknik Direktör Samet Aybaba gözetimindeki antrenmanda futbolcular düz koşu ve pas çalışması yaptı.


3 Ocak 2021 tarihinde Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma saat 19:00'da başlayacak.

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