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Kayserispor - Beşiktaş mücadelesinin VAR hakemi Cüneyt Çakır oldu

Hes Kablo Kayserispor bu akşam evinde Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Cüneyt Çakır görev yapacak.


Süper Lig'in 16. haftasında Hes Kablo Kayserispor bu akşam Kadir Has Stadyumunda saat 19.00'da başlayacak mücadelede Beşiktaş'ı konuk edecek. Bu zorlu mücadelede Fırat Aydınus düdük çalacak. Aydınus'un yardımcılıklarını Alex Taşçıoğlu ve Süleyman Özay yapacak. Maçın dördüncü hakemi Yasin Kol.


Hes Kablo Kayserispor - Beşiktaş maçında VAR koltuğunda ise Cüneyt Çakır oturacak. Müsabakanın Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) da Tarık Ongun olacak.

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