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Kayserispor Beşiktaş'ı gözüne kestirdi

İstikbal Mobilya Kayserispor, bu hafta oynayacağı Beşiktaş maçından da galibiyetle ayrılmak istiyor.


Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasını 31 puanla geride bırakan, son 9 maçında yenilgi yüzü görmeyen İstikbal Mobilya Kayserispor, bu hafta sahasında oynayacağı Beşiktaş maçından da galibiyetle ayrılmak istiyor.


İHA muhabirine açıklama yapan İstikbal Mobilya Kayserispor Basın sözcüsü Orhan Taşçı, son haftalarda yakaladıkları başarılı performansı sürdürmek istediklerini ifade etti. Cumartesi günü oynanacak maçtan da galibiyetle ayrılmayı hedeflediklerini söyleyen Orhan Taşçı, "Son 9 maçımızda yenilmedik. Bunu sürdürmek istiyoruz. Taraftarımızın desteği ile sahamızda kazanıp çıkışımızı sürdürmek hedefindeyiz. Geride kalan hafta çift başlı kartal Konyaspor'u yendik. Bu hafta da tek başlı kartal Beşiktaş'ı yenerek 3 puanı alacağız" dedi.


İstikbal Mobilya Kayserispor, ligin 23. haftası sonrasında 31 puanla 10. sırada bulunuyor.

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