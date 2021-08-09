Kayserispor Bilal Bayazit'ı açıkladı

Yukatel Kayserispor, Vitesse takımından transfer ettiği kaleci Bilal Bayazit'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor kaleye takviye yaptı. Sarı kırmızılılar, daha önce anlaşmaya vardığı Hollanda doğumlu genç kaleci Bilal Bayazit ile 3 yıllık sözleşme yaptığını kamuoyu ile paylaştı. Kayserispor Kulübü, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından Bilal'in sarı kırmızılı forma ile çektirdiği fotoğraflar ve antrenmanlardan görüntülerden derlenen bir video yayınladı. Yukatel Kayserispor'a transfer olmaktan ötürü mutluluk duyan kaleci Bilal Bayazit, "Bu forma altında çok çalışarak, nice büyük başarılar kazanacağımıza yürekten inanıyorum. Sonuna kadar tüm gücümle ve azmimle mücadelemi sürdüreceğimden büyük Kayserispor taraftarının şüphesi olmasın" açıklaması yaptı.

Bilal Bayazit, Sarı kırmızılı takımın üç kalesinden biri oldu. Bilal, yeni sezonda kaleci Doğan Alemdar ve Silviu Lung ile forma rekabeti yapacak.