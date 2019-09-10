İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayserispor BM gibi

İstikbal Mobilya Kayserispor bünyesinde 12 farklı ülkeden futbolcu bulunuyor.

Türkiye'den sonra en çok Brezilya'dan futbolcu var.


Spor Toto Süper Lig'de mücadele veren İstikbal Mobilya Kayserispor bünyesinde 13 yabancı futbolcu bulunuyor. Sarı Kırmızılı takımda Türkiye hariç 12 farklı ülkeden oyuncu bulunuyor.


İstikbal Mobilya Kayserispor bünyesinde bulunan yabancı futbolcular ve ülkeleri şöyle:


Adryan Tavares (Brezilya)


Pedro Hernique (Brezilya)


Brice Dja Djedje (Fildişi Sahili)


Benoit Poulain (Fransa)


Bernard Mensah (Gana)


Ben Rienstra (Hollanda)


Paul Ntep (Kamerun)


Anthony Uzodimma (Nijerya)


Migeul Lopes (Portekiz)


Silvi Lung (Romanya)


Emmanuel Adebayor (Togo)


Aymen Abdennour (Tunus)


Artem Kravets (Ukrayna)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.