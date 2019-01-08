Kayserispor, Boluspor maçı iptal oldu

Kayserispor’un Perşembe günü Antalya kampında oynayacağı hazırlık maçı iptal oldu.
Kayserispor'un Perşembe günü Antalya kampında oynayacağı hazırlık maçı iptal oldu.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ilgin ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da devam ediyor. Antalya kampında planlanan hazırlık maçı Boluspor'un isteği üzerine iptal edildi.
Perşembe günü saat 17.00'de oynanması planlanan hazırlık maçı iptal edildi. İptal edilen hazırlık maçında sonrası Kayserispor'un hazırlık maçı oynayıp oynamayacağı önümüzdeki günlerde belli olacak.