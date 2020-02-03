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Kayserispor Boşnak golcüsü Mesanovic:

Hes Kablo Kayserispor’un Boşnak golcüsü Muris Mesanovic ligdeki ilk golünü attı.

Hes Kablo Kayserispor'un Boşnak golcüsü Muris Mesanovic ligdeki ilk golünü attı. Mesanovic, "Puan almak istedik ama başaramadık" dedi.


Devre arasında Çekya Ligi takımlarından Mleda Boleslav'dan gelen Muris Mesanovic, sarı kırmızılı forma ile çıktığı 3. lig maçında golle tanıştı. Boşnak golcü, Galatasaray maçının 69.dakikasında takımının tek golünü atan isim oldu.


Müsabaka sonrasında açıklama yapan Boşnak futbolcu, "Galatasaray'ın gücünü biliyorduk. Puan almak için çabaladık. Ancak başaramadık. Çalışmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki maçlarda galip gelerek bulunduğumuz konumdan çıkmak için uğraşacağız" dedi.

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