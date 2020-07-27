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Kayserispor bu sezon 4 teknik direktör ile çalıştı

Hes Kablo Kayserispor, 2019-2020 sezonunda 4 teknik direktör ile çalıştı.


Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig 2019-2020 sezonunda oynadığı 34 maça 4 ayrı teknik direktör ile çıktı. 32 puanla küme düşen takımlar arasında yeralan Hes Kablo Kayserispor'da 3 yerli, 1 yabancı teknik adam görev yaptı. Sezona Hikmet Karaman ile başlayan sarı-kırmızılı takımda sonrasında Samet Aybaba, Bülent Uygun ve Robert Prosinecki görev yaptı. Geride kalan 34 haftada en uzun görev yapan 17 hafta ile Hırvat Teknik Direktör Robert Prosinecki oldu. Sezona Hikmet Karaman ile başlayan sarı-kırmızılılar, Hikmet Karaman'ın görevde kaldığı 7 haftada 4 mağlubiyet ve 3 beraberlik alarak 3 puan topladı.


Kayserispor 0-1 Alanyaspor


Ankaragücü 1-1 Kayserispor


Kayserispor 2-3 Galatasaray


Antalyaspor 2-2 Kayserispor


Kayserispor 1-1 Denizlispor


Konyaspor 2-1 Kayserispor


Göztepe 4-0 Kayserispor


Hes Kablo Kayserispor Samet Aybaba ile çıktığı 2 maçta 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı ve 1 puan topladı.


Kayserispor 1-1 Kasımpaşa


Yeni Malatya 4-0 Kayserispor


Hes Kablo Kayserispor Bülent Uygun ile çıktığı 8 maçta 2 galibiyet, 6 mağlubiyet alırken 6 puan topladı. Kayserispor, deplasmanda oynadığı Trabzonspor maçına Bülent Uygun'un yardımcısı antrenör Ömer Faruk Mahir yönetiminde çıkmıştı.


Kayserispor 1-0 Fenerbahçe


Gençlerbirliği 2-1 Kayserispor


Kayserispor 1-4 Sivasspor


Beşiktaş 4-1 Kayserispor


Kayserispor 1-0 Rizespor


Gaziantep 3-0 Kayserispor


Kayserispor 1-4 Başakşehir


Trabzonspor 6-2 Kayserispor


Hırvat Teknik adam Robert Prosinecki ile 17 maça çıkan Sarı-Kırmızılılar 6 galibiyet, 7 mağlubiyet, 4 beraberlik alırken 22 puan topladı.


Alanyaspor 5-1 Kayserispor


Kayserispor 1-1 Ankaragücü


Galatasaray 4-1 Kayserispor


Kayserispor 2-2 Antalyaspor


Denizlispor 0-1 Kayserispor


Kayserispor 2-2 Konyaspor


Kayserispor 1-0 Göztepe


Kasımpaşa 5-1 Kayserispor


Kayserispor 2-1 Yeni Malatya


Fenerbahçe 2-1 Kayserispor


Kayserispor 2-0 Gençlerbirliği


Sivasspor 0-2 Kayserispor


Kayserispor 3-1 Beşiktaş


Rizespor 3-2 Kayserispor


Kayserispor 1-1 Gaziantep


Başakşehir 1-0 Kayserispor


Kayserispor 1-2 Trabzonspor

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