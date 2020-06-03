Kayserispor bugün Covid-19 testinden geçecek

30'da korona virüs testinden geçecek.

Tüm Dünyayı etkisi altına alan ve liglerin ertelenmesine neden olan korona virüs Hes Kablo Kayserispor'da bugün üçüncü kez Koronavirüs (Covid-19) testi yapılacak. Ligde kalma mücadelesi veren Hes Kablo Kayserispor, koronavirüs salgınına karşı önlemlerini hızlandırıyor. Alınan bilgilere göre Sarı-Kırmızılı takımda futbolcular, teknik heyet ve personele yeni tip korona virüs testi yapılacak. Çıkan sonuçlara göre antrenman programı yeniden şekillenecek.