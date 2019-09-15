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Kayserispor bugünü izinli geçirecek

İstikbal Mobilya Kayserispor, ligin 5.

haftasında sahasında oynayacağı Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarına yarın başlayacak.


Süper Lig Cemil Usta sezonunda mücadele eden İstikbal Mobilya Kayserispor'da teknik heyet oyuncularına 1 gün izin verdi.


Dün Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak haftayı 1 puanla kapatan Sarı-Kırmızılılar bugünü izinli olarak geçirecek.


Ligin 5.haftasında Kadir Has Stadyumunda oynanacak olan Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarına yarın akşam saat 18.00'de yapacağı antrenmanla başlayacak olan Sarı-Kırmızılılarda tek hedef 3 puan.

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