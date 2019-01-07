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Kayserispor çalışmalara ara vermeden devam ediyor

Kayserispor 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu devre arası kampına Antalya Belek’te yaptığı sabah antrenmanı ile devam etti.

Kayserispor 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu devre arası kampına Antalya Belek'te yaptığı sabah antrenmanı ile devam etti.


Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular ısınma hareketleri ile başladı. Ardından ayak tenisi ve dar alanda yapılan çift kale maç ile sarı-kırmızılı takım çalışmalarını tamamladı.


Kaleciler, kaleci antrenörümüz Erdoğan Özdoğan eşliğinde çalışmalarına devam etti.


Takım hazırlıklarına bu akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.

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