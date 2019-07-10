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Kayserispor, Club Brugge'dan Poulain ile sözleşme imzaladı

İstikbal Mobilya Kayserispor, Belçika ekiplerinden Club Brugge’un oyuncusu Benoit Poulain ile iki yıllık sözleşme imzaladı.

İstikbal Mobilya Kayserispor, Belçika ekiplerinden Club Brugge'un oyuncusu Benoit Poulain ile iki yıllık sözleşme imzaladı.


İstikbal Mobilya Kayserispor, Club Brugge'un 31 yaşındaki Fransız defans oyuncusu Benoit Poulain'i kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İstikbal Mobilya Kayserispor'umuz geçtiğimiz sezonu Club Brugge takımında tamamlayan Benoit Poulain ile 2 yıllık sözleşme imzaladı" denildi.

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