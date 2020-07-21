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Kayserispor deplasman maçlarını tamamladı

Hes Kablo Kayserispor, 2019-2020 sezonunun deplasman maçlarını tamamladı.


Süper Lig'in son haftasına 32 puanla 17.sırada giren Hes Kablo Kayserispor, Medipol Başakşehir mücadelesiyle berabere bu sezon deplasmandaki son maçını oynadı. Sarı-Kırmızılılar bu sezon deplasmanda oynadığı 17 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik, 13 mağlubiyet aldı. Hes Kablo Kayserispor, bu maçlarda 17 gol atarken kalesinde ise 48 gol gördü. Sarı Kırmızılı takımın bu sezon oynadığı 17 deplasman maçı ve sonuçları şöyle:


Ankaragücü 1-1 Kayserispor


Antalyaspor 2-2 Kayserispor


Konyaspor 2-1 Kayserispor


Göztepe 4-0 Kayserispor


Yeni Malatya 4-0 Kayserispor


Gençlerbirliği 2-1 Kayserispor


Beşiktaş 4-1 Kayserispor


Gaziantep 3-0 Kayserispor


Trabzonspor 6-2 Kayserispor


Alanyaspor 5-1 Kayserispor


Galatasaray 4-1 Kayserispor


Denizlispor 0-1 Kayserispor


Kasımpaşa 5-1 Kayserispor


Fenerbahçe 2-1 Kayserispor


Sivasspor 0-2 Kayserispor


Ç.Rizespor 3-2 Kayserispor


M.Başakşehir 1-0 Kayserispor

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