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Kayserispor deplasmanda 4. galibiyetini aldı

Süper Lig’de mücadele eden Kayserispor, bu sezon 4.

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor, bu sezon 4. deplasman galibiyetini İstanbulsporu 4-2 yenerek aldı.


Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligin 21. haftasında deplasmanda İstanbulsporu 4-2lik sonuçla mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı. İstanbulsporu Carlos Mane, Onur Bulut, Emrah Başsan ve İlhan Parlakın golleri ile yenen Kayserispor, ligde son 3 maçtan 2 galibiyet aldı. Bu sezon deplasmanda 4. galibiyetini elde eden sarı kırmızılılar, maç sonu galibiyeti taraftarı ile kutladı.


Sarı kırmızılılar deplasmanda kazandığı 4 maçta rakip filelere 11 gol atarken kalesinde ise sadece 3 gol gördü. Kayserisporun deplasmanda kazandığı maçlar ise şu şekilde:


7. hafta Hatayspor 0-4 Kayserispor


11. hafta Kasımpaşa 0-1 Kayserispor


13. hafta Gaziantep FK 1-2 Kayserispor


21.Hafta İstanbulspor 2-4 Kayserispor

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