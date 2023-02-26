İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kayserispor deplasmanda 5. galibiyetini aldı

Süper Lig’de mücadele eden Kayserispor, bu sezon 5.

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor, bu sezon 5. deplasman galibiyetini Bitexen Giresunspor'u 2-1 yenerek aldı.


Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, ligin 23. haftasında deplasmanda Giresunspor'u 2-1'lık sonuçla mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Bitexen Giresunspor'u Carlos Mane, ve Mame Baba Thiam'in golleri ile yenen Kayserispor, ligde son 3 maçta 3. galibiyetini aldı. Bu sezon deplasmanda 5. galibiyetini elde eden sarı kırmızılılar puanını 35'e çıkarttı. Sarı kırmızılılar deplasmanda kazandığı 5 maçta rakip filelere 13 gol atarken kalesinde ise sadece 4 gol gördü. Kayserisporun deplasmanda kazandığı maçlar ise şu şekilde:


7. hafta Hatayspor 0-4 Kayserispor


11. hafta Kasımpaşa 0-1 Kayserispor


13. hafta Gaziantep FK 1-2 Kayserispor


21.Hafta İstanbulspor 2-4 Kayserispor


23.Hafta Giresunspor 1-2 Kayserispor

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.