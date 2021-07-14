Kayserispor deplasmanda başlıyor

Sarı kırmızılılar, ilk yarının son maçında sahasında Demir Grup Sivasspor maçı ile tamamlayacak.

Süper Lig 2021-2022 futbol sezonu fikstür çekimi gerçekleştirildi. 20 takımın mücadele vereceği ve 38 hafta sürecek yeni sezonda her takım 19 maç yapacak. 20 takımdan birisi olan Hes Kablo Kayserispor'da lige deplasmanda start verecek ve sezonu deplasmanda nokta koyacak. Süper Ligin yeni takımı Altay ile deplasmanda oynayacağı maçla sezonu açacak olan Sarı-Kırmızılılar, ligin 6. haftasında Galatasaray ile evinde, 8. haftasında Trabzonspor ile evinde, 12.haftada Fenerbahçe ile deplasmanda ve 16. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-Kırmızılılar ligin 9 ve 10.hafta karşılaşmalarını deplasmanda oynayacak. Kayserispor'un 2021-2022 sezonu ilk yarı fikstürü şu şekilde:

1.Hafta: Altay (D)

2.Hafta: Adana Demirspor (İ)

3.Hafta: M.Başakşehir (D)

4.Hafta: Kasımpaşa (İ)

5.Hafta: Hatayspor (D)

6.Hafta: Galatasaray (İ)

7.Hafta: Giresunspor (D)

8.Hafta: Trabzonspor (İ)

9.Hafta: Alanyaspor (D)

10.Hafta: Konyaspor (D)

11.Hafta: Karagümrük (İ)

12.Hafta: Fenerbahçe (D)

13.Hafta: Göztepe (İ)

14.Hafta: Ç.Rizespor (D)

15.Hafta: Antalyaspor (İ)

16.Hafta: Beşiktaş (D)

17.Hafta: Gaziantep FK (İ)

18.Hafta: Malatyaspor (D)

19. Hafta: Sivasspor (İ)