Kayserispor dördüncü mağlubiyetini aldı

Süper Lig’de mücadele eden Yukatel Kayserispor, bu sezon ligde oynadığı 9.
Süper Lig'de mücadele eden Yukatel Kayserispor, bu sezon ligde oynadığı 9. maçında 4. kez yenildi.
Ligin 9. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşan sarı kırmızılılar, sahadan 6-3'lük sonuç ile mağlup ayrılarak, haftayı puansız noktaladı. Yukatel Kayserispor, bu sonuçla ligde oynadığı 9. maçında 4. yenilgisini aldı. 9 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan sarı kırmızılılar, 11 puanda kaldı. Yukatel Kayserispor, ligin 1. haftasında deplasmanda Altay'a 3-0, ligin 5. haftada deplasmanda Hatayspor'a 2-1, ligin 8. haftasında sahasında Trabzonspor'a 2-1 ve ligin 9.haftasında Aytemiz Alanyaspor'a 6-3 mağlup oldu.
Sarı kırmızılılar mağlup olduğu maçlarda 5 gol atarken kalesinde ise 13 gol gördü.