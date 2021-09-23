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Kayserispor, Emre Demir'in Barcelona'ya transferini açıkladı

Kayserispor Kulübü, Emre Demir’in Barcelona’ya transferini açıkladı.

Kayserispor Kulübü, Emre Demir'in Barcelona'ya transferini açıkladı.


Kayserispor Kulübü'nden yapılan açıklamada Emre Demir'in İspanyol ekibi Barcelona'ya transferi duyuruldu. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama, “Gururluyuz, mutluyuz, umutluyuz. Altyapımızdan yetişerek defalarca alt yaş kategorilerinde milli formayı giyen, Süper Lig'in en genç golcüsü Emre Demir'in, Barcelona'ya transferi konusunda anlaşma sağlandı” denildi.

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