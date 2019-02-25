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Kayserispor en az gol yiyen takım

İstikbal Mobilya Kayserispor, Spor Toto Süper Lig’de 9 maçtır yenilmiyorSpor Toto Süper Lig’de 2018-2019 sezonunda kümede kalma mücadelesi veren takımlardan birisi olan İstikbal Mobilya Kayserispor, son 9 maçında yenilgi yüzü görmedi.

İstikbal Mobilya Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'de 9 maçtır yenilmiyor


Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunda kümede kalma mücadelesi veren takımlardan birisi olan İstikbal Mobilya Kayserispor, son 9 maçında yenilgi yüzü görmedi.


Ligin 15. haftasında teknik direktörlük koltuğuna Hikmet Karaman'ı oturtan sarı kırmızılı kulüp, o günden bugüne oynadığı 9 maçta 5 galibiyet 4 beraberlik elde etti. Hikmet Karaman yönetiminde çıktığı maçlarda sırtı yere gelmeyen sarı Kırmızılılar, Medipol Başakşehir ve Galatasaray ile birlikte yenilmezlik serisi 9 olan takımlar arasına girdi.


İstikbal Mobilya Kayserispor, son 9 haftada ligin en az gol yiyen takımı da oldu. Son 9 maçta kalesinde sadece 4 gol gören sarı Kırmızılılar, lig lideri Başakşehir'in de önünde yeraldı. Son 9 haftada Başakşehir 5 gol, Alanyaspor 6 gol, Galatasaray ise 8 gol yedi.


İstikbal Mobilya Kayserispor'un ligde oynadığı son 9 maç ve sonuçları şu şekilde:


Kasımpaşa-Kayserispor: 0-3


Kayserispor-Akhisarspor: 1-0


Erzurumspor-Kayserispor: 1-1


Antalyaspor-Kayserispor: 0-0


Kayserispor-Bursaspor: 1-1


Y.Malatyaspor-Kayserispor: 1-1


Kayserispor-Fenerbahçe: 1-0


Kayserispor-Göztepe: 2-1


Konyaspor-Kayserispor: 0-1

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