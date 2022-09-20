Kayserispor en başarılı çıkışı yaptı

Sarı kırmızılılar, ilk 7 haftada 12 puan topladı.

Süper Lig'de mücadele veren Yukatel Kayserispor, 2022-2023 sezonun ilk 7 haftasında topladığı 12 puanla geride kalan 5 sezonun en başarılı dönemine imza attı. 2017-2018 sezonunun ilk 7 haftasında 14 puan toplayan Kayserispor, sonrasındaki sezonlar da pek de başarılı olamamıştı.

Yukatel Kayserispor, son 5 sezonun en başarılı dönemine bu sezon imza attı. 7 haftada 4 galibiyet 3 yenilgi alıp 12 puan toplayan Kayserispor, geçen sezon topladığı 11 puanın da önüne geçmiş oldu. Sarı kırmızılı takımın son 5 sezonda oynadığı maçlar ve aldığı puanlar şöyle:

2018-2019 sezonu 7 maç 8 puan

2019-2020 sezonu 7 maç 3 puan

2020-2021 sezonu 6 maç 6 puan

2021-2022 sezonu 7 maç 11 puan

2022-2023 sezonu 7 maç 12 puan