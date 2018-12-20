Kayserispor Erzurum yolcusu

Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Erzurumspor ile karşılaşacak Kayserispor, bugün yola çıkacak.

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarı bu hafta oynanacak maçlar ile sona erecek. Son 2 haftada elde ettiği galibiyetler ile moral bulan Kayserispor da, ilk yarının son maçına Erzurum deplasmanında çıkacak. Sarı Kırmızılı takım, Pazar günü oynanacak bu maç için bugün Erzurum'a gidecek.

Kayserispor Basın Sözcüsü Orhan Taşçı, sarı kırmızılı takımın Erzurum'a bugün gideceğini söyledi. Soğuk hava şartlarına hemen uyum sağlamak adına erken gidileceğini söyleyen Orhan Taşçı, "Takımımız bugün 15.50 uçağı ile İstanbul'a, oradan da 18.00 uçağı ile Erzurum'a giderek kampa girecek. Yüksek rakıma uyum sağlamak adına erken gidecek takımımız, müsabaka sonrasında izine ayrılacak" dedi.

Orhan Taşçı, son 2 haftada alınan galibiyetler ile moral bulduklarını ve bu çıkışı Erzurum'da da sürdürmek istediklerini ifade ederek, "Lig ve kupa maçlarımızı kazanarak moral depoladık. Umuyoruz ki, Erzurum deplasmanından da puan veya puanlar alarak dönerek devreye daha moralli gireceğiz" yorumu yaptı.