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Kayserispor Erzurum'a gitti

Hes Kablo Kayserispor yarın deplasmanda oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak Erzurum’a gitti.

Hes Kablo Kayserispor yarın deplasmanda oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak Erzurum'a gitti.


Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 24.haftasında deplasmanda oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı için saat 14.00'de Erzurum'a gitti. Yaklaşık 1,5 saat sürecek yolcuğunun ardından Erzurum'a ulaşacak olan Kayserispor'da kırmızı kart cezalısı Cristian Sapunaru, sakatlığı bulunan Denis Alibec, Ömer Uzun, Silviu Lung, Pedro Henrique, Anton Maglica ligin ikinci yarısı için kadroda düşünülmeyen ve lisansları askıya alınan Harrison Manzala, Manuel Fernandes, Wilfried Kanga Erzurum kafilesine dahil edilmedi.


Hes Kablo Kayserispor teknik direktörü Dan Petrescu, çok önemli bir müsabakaya çıkacaklarını ifade ederek, "Kazanmak için mücadele edeceğiz. 3 puana ihtiyacımız var. İyi hazırlandık. Galibiyet için gidiyoruz" dedi.

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