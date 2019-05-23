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Kayserispor-Erzurumspor maçı biletleri satışa çıkıyor

İstikbal Mobilya Kayserispor ile Büyükşehir Belediyespor Erzurumspor arasında Pazar günü oynanacak olan ligin 34.

hafta karşılaşmasının biletleri bugün satışa çıkıyor.


Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 34. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor 26 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da B


Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Kadir Has Stadyumu'nda oynayacağı karşılaşmanın biletleri Passolig tarafından bugün 15.00'da satışa sunulacak.


Karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde;


Batı Alt: 40 TL


Doğu Alt: 25 TL


Doğu Üst: 20 TL


Kuzey Üst: 15 TL


Kuzey Alt: 15 TL


Misafir Tribünü: 20 TL

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