İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayserispor-Erzurumspor maçını Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek

Hes Kablo Kayserispor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor arasında Cumartesi günü oynanacak olan ligin 3.

hafta karşılaşmasını İstanbul Bölgesinden Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak.


2020-2021 Süper Lig sezonunu 3.haftasında 26 Eylül 2020 Cumartesi günü Kayseri Kadir Has Stadyumunda saat 13.30'da oynanacak olan Hes Kablo Kayserispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında görev yapacak hakemler açıklandı.


Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada Hes Kablo Kayserispor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını Serkan Çimen ve Ömer Tevfik Özkoç yapacak. Maçın 4.Hakemi Cihan Aydın.


Maçın VAR ve AVAR hakemleri maç günü belli olacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.