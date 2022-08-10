İhlas Haber Ajansı

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Kayserispor eski başkanı Elmaağaçlı hayatını kaybetti

Yukatel Kayserispor eski başkanlarından Mustafa Elmaağaçlı hayatını kaybetti.


Süper Lig'de mücadele veren Yukatel Kayserispor'un eski başkanlarından Mustafa Elmaağaçlı hayatını kaybetti. 72 yaşındaki Mustafa Elmaağaçlı, bugün saat 11:00'de Hulusi Akar Camiinde kılınacak cenaze namazı sonrasında son yolculuğuna uğurlanacak.


Dönemin kulüp başkanı Osman Erköse'nin yönetim kurulu üyesi olarak, Adem Kaya'nın yönetiminde Genel Kaptan olarak, Üveyis Molu döneminde de yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Mustafa Elmaağaçlı, 25 Temmuz 1982 tarihinde Kayserispor başkanı seçilmişti. Bir sezon başkanlık yaptıktan sonra görevi bırakan Mustafa Elmaağaçlı, o dönemde kayyuma kalan sarı kırmızılı takımın başına Kayyum Başkanı olarak tekrar gelmişti. İsmi 'Kayyum Başkan' olarak da bilinen Mustafa Elmaağaçlı, 18 Aralık 1983 tarihinde başkanlığı bırakmıştı. Kayserispor, bu dönemde Türkiye 2. Ligi'nde mücadele ediyordu.

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