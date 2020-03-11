Kayserispor eski Başkanı Erol Bedir: "İddiaların hiç aslı yok"

Hes Kablo Kayserispor eski Başkanı Erol Bedir, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'u şov yapmakla suçladı.

Hes Kablo Kayserispor eski Başkanı Erol Bedir, yazılı bir açıklama yaparak MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'u şov yapmakla suçladı.

Kayserispor Eski Başkanı Erol Bedir açıklamasında, "11 Mart 2020 tarihinde sosyal medyaya yansıdığı kadarıyla Kayserispor'un son 10 yılına ait faaliyet ve gelir-gider hesaplarının incelenmesi talebiyle, Kayseri Cumhuriyet Savcılığı'na bir dilekçe verilmiştir. Keyfiyet tarafımca anlamsız olarak değerlendirilmiştir. Çünkü; imza ve iddia sahibinin katılmamış olduğu 30 Kasım 2019 tarihli genel kurulda şahsımın, yönetim kurulunun, eski başkan ve yöneticilerin de teklif ve istekleriyle, zaten; bağımsız denetçilerin Kayserispor'un son 10 yılını incelemesi konusunda oy birliği ile karar verilmiş olup, bildiğim kadarıyla inceleme de devam etmektedir. Yani inceleme talebi şahsımın da içinde bulunduğu genel kurulun ortak talebidir. Bu müracaat şov amaçlı değil ise, bir anlamı bulunmamaktadır ve suçtur. Bağımsız denetim sonucunda bir usulsüzlük var ise gereği mutlaka yapılacaktır" dedi.

Eski Başkan Erol Bedir, "Bizlerin oyları ile birlikte inceleme konusunda ‘oy birliği' ile genel kurul kararı mevcutken, iddia sahibinin bu girişimine anlam vermek oldukça zordur. Kaldı ki; dilekçede dile getirilen bazı konuların hiç aslı olmadığı gibi bazıları da tamamen mantık dışıdır. 2017 öncesini bilmem mümkün değildir, ancak görev de olduğum 26 Ocak 2017 ile istifa ettiğim 6 Ekim 2019 tarihleri arasında mevzuatlara, yönetmelik veya kanunlara aykırı bir işlem olmadığı gibi diğer yönetici arkadaşlarımda dahil olmak üzere ahlaki açıdan da eksik bir uygulama bulunmamaktadır. Şehrin ileri gelenlerinin (Bakanlar, Milletvekilleri, Belediye Başkanları) talebi ve ricasıyla görevi kabul edip Genel Kurul Üyeleri ve büyük taraftarlarımızın desteği ile seçilen ve görevi bırakabilmek için 3 yılda 5 genel kurul yapan bir başkan olarak bu asılsız iddia ve isnatları Kayseri halkının ve Kayserispor sevdalılarının vicdanına bırakıyor, bağımsız denetçilerin inisiyatifinde olan ve gerekirse akabinde adaletin incelemesine gidecek olan bu konu hakkında fazla bir şey söylemek istemiyorum. Ve yine; Yalan ve iftira olduğunu bile bile suç işlemeyi göze alarak, bulunduğu makam ve pozisyonları 30-40 yıl (kendi yaşı kadar)bu şehre ve memlekete hizmet eden insanların itibarlarını zedelemek için kullanmaya çalışanları da hukuki hak ve maddi-manevi tazminat isteklerimi de saklı tutarak kendi vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum" açıklaması yaptı.