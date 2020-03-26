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Kayserispor eski Başkanı Hamdi Elcuman'ın annesi vefat etti

Hes Kablo Kayserispor eski Kulüp Başkanı Hamdi Elcuman’ın annesi Selma Elcuman, hayatını kaybetti.

Hes Kablo Kayserispor eski Kulüp Başkanı Hamdi Elcuman'ın annesi Selma Elcuman, hayatını kaybetti. Sarı-Kırmızılı kulüp Elcuman için başsağlığı mesajı yayınladı.


Hes Kablo Kayserispor'da yapılan son genel kurulda başkanlık görevini Berna Gözbaşı'na devreden Hemdi Elcuman'ın annesi Selma Elcuman, vefat etti. Konu ile ilgili olarak kulüp resmi sayfalarından başsağılığı mesajı yayınladı. Mesajda, “Eski başkanımız Hamdi Elcuman'ın annesi Selma Elcuman'ın vefat haberini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Selma Elcuman'a Alah'tan rahmet; ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz” denildi.

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