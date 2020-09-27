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Kayserispor eski futbolcusu Levent Kurt: "İnadın Kayserispor'a faydası yok"

Hes Kablo Kayserispor’un eski futbolcusu Levent Kurt, sarı kırmızılı takımın aldığı kötü sonuçlar ile ilgili tespit yaptı.

Hes Kablo Kayserispor'un eski futbolcusu Levent Kurt, sarı kırmızılı takımın aldığı kötü sonuçlar ile ilgili tespit yaptı.


Hes Kablo Kayserispor kulübünün geçmişteki en önemli oyuncularından birisi olan Levent Kurt, B.B.Erzurumspor ile oynanan ve 3-1 kaybedilen maç sonrasında eleştiride bulundu.


Sosyal paylaşım sitesindeki hesabı üzerinden sarı kırmızılı kulüp ile ilgili görüş belirten eski futbolcu Levent Kurt, "Futbolcu transfer etmek marifet değil. Birbirini tamamlayan oyunculardan takım oluşturmak marifet. Uyarılarıma rağmen yine pazarlayıcı menajerlerin ellerinde kalmış oyuncuları getirip onlara ve aracılara para kazandırıp takımın da iskeletini bozdular" dedi.


Hes Kablo Kayserispor başkanı Berna Gözbaşı ile görüşüp gerekli uyarıları yaptığını ifade eden Levent Kurt, "Berna başkanı uyarmıştım. Menajerlere taviz vermemesi gerektiğini söylemiştim. Takım kümede kaldıktan sonra maalesef ne aradı ne fikrimizi sordu. İşte yine stresli günler sinyal veriyor. Ben her zaman zor gün dostu oldum. İyi başarılı günler sizin olsun. Yeter ki Kayserispor layık olduğu yerde olsun. Dost acı söyler. İnadın ve ısrarın Kayserispor'a faydası yok. Yol yakınken önlen alınmalı" çağrısında bulundu.

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