Kayserispor, 'Evde kal' dedi

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz ve futbolcular, korona virüse karşı önlem amacıyla herkese 'Evde kal' çağrısı yaptı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başlattığı 'Evde kal Türkiye' çağrısına yenileri ekleniyor.

Süper Lig maçlarının virüsten dolayı tehir edilmesi üzerine antrenmanlarına ara veren Kayserispor'dan da 'Evde kal Türkiye' çağrısı geldi. Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz ve futbolcular Silviu Lung, Gustavo Campanharo, Diego Angelo, Pedro Henrique, Mert Kula ile Enver Cenk Şahin; kısa birer video çekerek, 'Evde kal Türkiye' dedi.

Asbaşkan Mustafa Tokgöz, "Artık hepimizin bir görevi var. Toplumumuz için, ailemiz için, sevdiklerimiz için, bu güzel vatanın güzel insanları için lütfen Evde Kal Türkiye" ifadelerini kullandı.

Hes Kablo Kayserispor'un golcü futbolcusu Pedro Henrique de Türkçe ve İngilizce çektiği videoda, "Arkadaş. My friends. For your healt. For your safe. Stay at home. Very important" cümlelerini kurarken, kaleci Lung ise, "Arkadaşlar. Evde kal lütfen" şeklinde konuştu.