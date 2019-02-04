Kayserispor-Fenerbahçe maçı bilet fiyatları

Biletler yarın satışa çıkıyor.

Spor Toto Süper Ligin 21. haftasında Kayseri'de oynanacak İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe maçının bilet fiyatları belli oldu.

İHA muhabirine açıklama yapan İstikbal Mobilya Kayserispor basın sözcüsü Orhan Taşçı, "İstikbal Mobilya Kayserispor'umuzun 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 21. haftasında 8 Şubat Cuma günü saat 20:30'da Fenerbahçe ile BB. Kadir Has Stadyumu'nda oynayacağı karşılaşmanın bilet fiyatlarını belirledik. Bu önemli müsabakanın biletleri Passolig tarafından 5 Şubat Salı günü (yarın) 11:00'de satışa sunulacak" dedi.

Kümede kalma yolunda inançla mücadele ettiklerini ve bu önemli virajda sarı kırmızılı taraftarlardan tam destek beklediklerinin altını çizen Orhan Taşçı, "taraftarımızın bizleri yalnız bırakmayacağına inanıyoruz ve kendilerinden tam destek bekliyoruz. Bizler gibi ligin alt sıralarında bulunan rakibimizi mağlup ederek avantajı elimize geçirmek istiyoruz. Elbirliği ile bunu da başaracağımıza inanıyoruz" açıklaması yaptı.

İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe maçının bilet fiyatları şu şekilde:

Batı Alt tribün bileti: 100 TL

Doğu Alt tribün bileti: 70 TL

Doğu Üst tribün bileti: 50 TL

Batı Üst tribün bileti: 50 TL

Kuzey Üst tribün bileti: 40 TL

Kuzey Alt tribün bileti: 40 TL

Misafir Tribün bileti: 50 TL