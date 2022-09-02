İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kayserispor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan Yukatel Kayserispor’da hedef 3 puan.

Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan Yukatel Kayserispor'da hedef 3 puan.


Yukatel Kayserispor, ligin 5. haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı. Sarı kırmızılı takım, karşılaşmanın son çalışmasını Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde tesislerde yaptı. Hazırlıklarını tamamlayan Kayserispor saat 15.00'de havayolu ile İstanbul'da gitti ve kampa girdi.


Fenerbahçe ile Yukatel Kayserispor maçı 3 Eylül Cumartesi günü saat 21.45'de başlayacak ve maçta Ali Palabıyık çalacak.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.