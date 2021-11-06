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Kayserispor, Fenerbahçe maçına hazır

Süper Lig’de mücadele eden Yukatel Kayserispor, ligin 12.

Süper Lig'de mücadele eden Yukatel Kayserispor, ligin 12. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.


Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Hikmet Karaman nezaretinde bugün yaptığı son antrenman ile tamamlayan sarı kırmızılılar ardından akşam saatlerinde havayolu ile İstanbul'a gidecek. Geride kalan 11 hafta sonunda 4 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 2 beraberlik alan Kayserispor, toplam 14 puan topladı.


Yarın İstanbul'da oynanacak olan Fenerbahçe ile Yukatel Kayserispor maçı saat 19.00'da başlayacak ve karşılaşma da Cüneyt Çakır düdük çalacak.

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