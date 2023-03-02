Kayserispor-Fenerbahçe maçını Atilla Karaoğlan yönetecek

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Kayseri'de Yukatel Kayserispor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Zorlu doksan dakikayı da hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Merkez Hakem Kurulu tarafından hakem olarak belirlenen Atilla Karaoğlan'a Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar yardımcı hakem olarak görev yapacak. Maçın 4. hakemi olarak ise Mert Güzenge oldu.

4 Mart Cumartesi günü Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak olan Yukatel Kayserispor ile Fenerbahçe maçı saat 19.00'da başlayacak.