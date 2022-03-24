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Kayserispor - Fenerbahçe maçının bilet fiyatları belli oldu

Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Lig maçının bilet fiyatları belli oldu.

Biletler satışa sunuldu.


Süper Lig'in 31. haftasında Kayseri'de oynanacak Kayserispor-Fenerbahçe maçının bilet fiyatları belli oldu. Kayserispor Kulübü, önümüzdeki hafta oynanacak maçın bilet fiyatlarını kamuoyu ile paylaştı. Biletler Passolig tarafından satışa sunuldu. Yukatel Kayserispor kulübünden yapılan açıklamaya göre; 2 Nisan Cumartesi günü Kadir Has stadında oynanacak Kayserispor-Fenerbahçe maçının bilet fiyatları şu şekilde;


Güney alt tribün bileti: 40 TL


Kuzey alt tribün bileti: 40 TL


Kuzey üst tribün bileti: 40 TL


Doğu üst tribün bileti: 60 TL


Doğu alt tribün bileti: 80 TL


Batı alt tribün bileti: 100 TL


Batı balkon tribün bileti: 120 TL

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