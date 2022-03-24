Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Lig maçının bilet fiyatları belli oldu.
Biletler satışa sunuldu.
Süper Lig'in 31. haftasında Kayseri'de oynanacak Kayserispor-Fenerbahçe maçının bilet fiyatları belli oldu. Kayserispor Kulübü, önümüzdeki hafta oynanacak maçın bilet fiyatlarını kamuoyu ile paylaştı. Biletler Passolig tarafından satışa sunuldu. Yukatel Kayserispor kulübünden yapılan açıklamaya göre; 2 Nisan Cumartesi günü Kadir Has stadında oynanacak Kayserispor-Fenerbahçe maçının bilet fiyatları şu şekilde;
Güney alt tribün bileti: 40 TL
Kuzey alt tribün bileti: 40 TL
Kuzey üst tribün bileti: 40 TL
Doğu üst tribün bileti: 60 TL
Doğu alt tribün bileti: 80 TL
Batı alt tribün bileti: 100 TL
Batı balkon tribün bileti: 120 TL