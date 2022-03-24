Biletler satışa sunuldu.

Süper Lig'in 31. haftasında Kayseri'de oynanacak Kayserispor-Fenerbahçe maçının bilet fiyatları belli oldu. Kayserispor Kulübü, önümüzdeki hafta oynanacak maçın bilet fiyatlarını kamuoyu ile paylaştı. Biletler Passolig tarafından satışa sunuldu. Yukatel Kayserispor kulübünden yapılan açıklamaya göre; 2 Nisan Cumartesi günü Kadir Has stadında oynanacak Kayserispor-Fenerbahçe maçının bilet fiyatları şu şekilde;

Güney alt tribün bileti: 40 TL

Kuzey alt tribün bileti: 40 TL

Kuzey üst tribün bileti: 40 TL

Doğu üst tribün bileti: 60 TL

Doğu alt tribün bileti: 80 TL

Batı alt tribün bileti: 100 TL

Batı balkon tribün bileti: 120 TL