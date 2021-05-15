İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayserispor - Fenerbahçe maçının VAR'ı Alper Ulusoy

Hes Kablo Kayserispor’un bugün sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Alper Ulusoy oldu.

Hes Kablo Kayserispor'un bugün sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Alper Ulusoy oldu.


Süper Lig'in 42. haftasında Hes Kablo Kayserispor, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Saat 20.30'da başlayacak mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Maçın 4.Hakemi Onur Özütoprak. Bu zorlu müsabakada VAR koltuğunda ise Alper Ulusoy oturacak. Ulusoy'a, AVAR olarak ise Erkan Engin ve Bahattin Duran eşlik edecek.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.