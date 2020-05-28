İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayserispor formasını taraftar tasarlayacak

Hes Kablo Kayserispor kulübü, yeni sezonda kullanmayı planladığı formalarını taraftarlara tasarlatacak.


Süper Lig'de 12 Haziran'dan itibaren maçlarına devam edecek olan Hes Kablo Kayserispor, taraftarı ile yeni bir organizasyona imza atacak. Sarı Kırmızılı kulüp, önümüzdeki sezon maçlarda kullanmayı planladığı formalarını taraftarlarına tasarlatacak.


Hes Kablo Kayserispor kulübünün sosyal paylaşım sitesindeki hesaplarından yapılan duyuruda, Yeni sezon formamızı Büyük Kayserispor taraftarı tasarlıyor! Erciyes Dağı motifli forma tasarımlarınızı 07.06.2020 tarihine kadar medya@kayserispor.org.tr adresine gönderebilir yada tasarım paylaşımlarımızın yorum kısmına ekleyebilirsiniz. Birincilik kazanan tasarım sahibine 1 adet eşofman takımı ve Erciyes'te hafta sonu tatili hediye edilecektir" denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.