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Kayserispor futbolcuları tedirgin!

Hes Kablo Kayserispor’un Brezilyalı oyuncusu Diego Angelo ile Ganalı futbolcusu Bernard Mensah, “Biz de insanız, şimdilik futbol oynamak istemiyoruz.

Hes Kablo Kayserispor'un Brezilyalı oyuncusu Diego Angelo ile Ganalı futbolcusu Bernard Mensah, “Biz de insanız, şimdilik futbol oynamak istemiyoruz. Lütfen ligi durdurun” paylaşımında bulundu.


Hes Kablo Kayserispor'da forma giyen futbolcular korona virüs nedeniyle oldukça tedirgin. İnsan sağlığının her şeyden önce geldiğini belirten futbolcular liglerin ertelenmesini bekliyor. Sarı-kırmızılı takımın başarılı futbolcuları Diego Angelo ile Bernard Mensah, sosyal medya hesaplarından liglerin devam edecek olmasına tepki gösterdi.


Diego Angelo yaptığı paylaşımda, “Hükumet, nüfusa evde kalmasını söyledi. Biz futbolcular neyiz? Nüfusun bir parçası değiliz mi? Biz de insanız, şimdilik futbol oynamak istemiyoruz. Yaşam ve sağlık her şeyden daha önemlidir. Lütfen ailemizin de olduğunu unutmayın! Biz eğlencenizi tatmin etmek için robotlar değiliz. Bizler de insanlarız. Lütfen ligi durdurun” dedi.


Bernard Mensah ise, "Hayat, dünyadaki en önemli şeydir. Hastalık, ciddi ciddi bir şey. Hala devam etmekte ısrar ediyorlar. Bizi gerçekten önemsiyorlar mı" tepkisinde bulundu.

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