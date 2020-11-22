İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayserispor, Galatasaray karşısında puan hedefliyor

Kayserispor deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılılar, deplasmandan puanla dönme arzusunda.


Süper Lig'in 9. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacak Kayserispor, hazırlıklarını tamamladı. Deplasmandan puan veya puanlarla dönmek isteyen sarı- kırmızılılar, son çalışmasını bugün gerçekleştirdi. Saat 17.00'de havayolu ile İstanbul'a gidecek olan kafile, ardından konaklayacağı otelde maç saatini beklemeye başlayacak.


Yarın Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak olan Galatasaray-Kayserispor mücadelesi saat 19.30'da başlayacak. Karşılaşmada Turgut Doman düdük çalacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.