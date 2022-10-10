Kayserispor - Galatasaray maç biletleri satışa çıktı

Süper Lig’in 10.
Süper Lig'in 10. haftasında RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak olan Yukatel Kayserispor-Galatasaray maçının biletleri satışa çıktı.
Yukatel Kayserispor Kulübü, 15 Ekim Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak Galatasaray maçına yoğun ilgi olması bekleniyor. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre bilet fiyatları 150 ile 400 TL arasında değişiyor.
Oynanacak maçın bilet fiyatları ise şu şekilde açıklandı:
Batı Balkon: 400 TL
Batı Alt Tribün: 300 TL
Batı Üst Tribün: 275 TL
Doğu Alt Tribün: 250 TL
Doğu Üst Tribün: 200 TL
Kuzey Üst Tribün: 150 TL
Güney Alt Tribün: 150 TL
Misafir Tribün: 195 TL