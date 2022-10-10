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Kayserispor - Galatasaray maç biletleri satışa çıktı

Süper Lig’in 10.

Süper Lig'in 10. haftasında RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak olan Yukatel Kayserispor-Galatasaray maçının biletleri satışa çıktı.


Yukatel Kayserispor Kulübü, 15 Ekim Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak Galatasaray maçına yoğun ilgi olması bekleniyor. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre bilet fiyatları 150 ile 400 TL arasında değişiyor.


Oynanacak maçın bilet fiyatları ise şu şekilde açıklandı:


Batı Balkon: 400 TL


Batı Alt Tribün: 300 TL


Batı Üst Tribün: 275 TL


Doğu Alt Tribün: 250 TL


Doğu Üst Tribün: 200 TL


Kuzey Üst Tribün: 150 TL


Güney Alt Tribün: 150 TL


Misafir Tribün: 195 TL

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