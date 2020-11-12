İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayserispor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Hes Kablo Kayserispor, ligin 9.

haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını tesislerde devam ediyor.


Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor lige verilen milli arayı en iyi şekilde değerlendirmek istiyor. Lige verilen milli arada takımı tecrübeli teknik adam Samet Aybaba'ya emanet eden Sarı-Kırmızılılar Galatasaray maçına kadar hazırlıklarını kendi tesislerinde yoğun bir şekilde sürdürecek.


Takımda sakatlıkları devam eden Nurettin Korkmaz, Ömer Uzun ve Harrison Manzala yer almadı. Sakat ve milli takıma giden oyuncular dışında Hes Kablo Kayserispor'da eksik bulunmuyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.