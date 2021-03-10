Kayserispor - Galatasaray maçını Halis Özkahya yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemleri açıkladı.

Süper Ligin 30. haftasında 13 Mart 2021 Cumartesi günü Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda saat 19.00'da oynanacak olan Hes Kablo Kayserispor - Galatasaray maçında görev yapacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamaya göre Hes Kablo Kayserispor - Galatasaray maçında Halis Özkahya düdük çalacak. Özkahya'nın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve İbrahim Bozbey yapacak. Maçın 4. hakemi ise Burak Şeker.