İhlas Haber Ajansı

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Kayserispor - Galatasaray maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek

Yukatel Kayserispor ile Galatasaray arasında Çarşamba günü oynanacak olan ligin 6.

hafta karşılaşmasını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.


Süper Ligde 6.hafta hakemler açıklandı. 22 Eylül 2021 Çarşamba günü Kayseri Kadir Has Stadyumunda saat 20.00'de oynanacak olan Yukatel Kayserispor-Galatsaray maçında görev yapacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada Yukatel Kayserispor ile Kasımpaşa maçında Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Serkan Çimen ve Ali Saygın Ögel yapacak. Maçın 4.Hakemi ise Kadir Sağlam.

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