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Kayserispor - Galatasaray maçının VAR'ı Erkan Engin

Yukatel Kayserispor’un bugün Galatasaray’ı konuk edeceği maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Erkan Engin oldu.

Yukatel Kayserispor'un bugün Galatasaray'ı konuk edeceği maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Erkan Engin oldu.


Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek. Bugün 20.00'de başlayacak maçı Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Bahtiyar Birinci yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Kadir Sağlam olacak.


Bu müsabakada VAR koltuğunda Erkan Engin oturacak. Türkalp'e AVAR olarak Serkan Tokat eşlik edecek.

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