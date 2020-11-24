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Kayserispor, Galatasaray'dan 6 maç sonra puan aldı

Kayserispor, Galatasaray’a karşı şanssızlığını kırdı.

Kayserispor, Galatasaray'a karşı şanssızlığını kırdı. Sarı-kırmızılılar, ligde tam 6 maç sonra Galatasaray'dan puan almayı başardı.


Kayserispor, uzun bir aradan sonra renktaşı Galatasaray'dan puan aldı. Süper Lig'de 9. haftanın kapanış karşılaşmasında Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Kayserispor, müsabakayı 10 kişi tamamlamasına rağmen puan çıkarmayı başardı. Sarı-kırmızılılar, Galatasaray'dan 6 maç sonrasında puan aldı.


Kayserispor ile Galatasaray arasında oynanan son 7 müsabaka ve sonuçları şöyle:



2020-2021 Galatasaray: 1 - Kayserispor: 1


2019-2020 Galatasaray: 4 - Kayserispor: 1


2019-2020 Kayserispor: 2 - Galatasaray: 3


2018-2019 Galatasaray: 3 - Kayserispor: 1


2018-2019 Kayserispor: 0 - Galatasaray: 3


2017-2018 Kayserispor: 1 - Galatasaray: 3


2017-2018 Galatasaray: 4 - Kayserispor: 1

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